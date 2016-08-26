

Maçka İlçesi'nden tarihi Sümela Manastırı'na giden Coşandere vadisinin yüksek kesiminde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Bir grup teröristin bölgede olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Özel Harekat ekipleri çalışma başlattı. Ekipler ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru için telsizlerden de kan talebi yapıldı. Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.