Maçka İlçesi'nden tarihi Sümela Manastırı'na giden Coşandere vadisinin yüksek kesiminde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Bir grup teröristin bölgede olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Özel Harekat ekipleri çalışma başlattı. Ekipler ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru için telsizlerden de kan talebi yapıldı. Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.
26 Ağustos 2016 Cuma
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Maçka'da teröristlerle sıcak temas: 1 polis yaralı
Trabzon’un Maçka İlçesi'nde Sümela Manastırı'na giden yolun yüksek kesiminde bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Olayda Özel Harekat polisi yaralandı.
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