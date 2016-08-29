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On Numara çekildi

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On Numara çekildi
Milli Piyango İdaresince düzenlenen On Numara oyununun 734'üncü haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 132 bin 363'er lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çekilişte 10 bilen 2 kişi, 132 bin 363 lira 50'şer kuruş, 9 bilen 78 kişi 2 bin 263 lira 40'ar kuruş, 8 bilen bin 321 kişi 134'er lira, 7 bilen 13 bin 331 kişi 25 lira 35'er kuruş, 6 bilen 79 bin 491 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 954 kişi ise 2 lira 60'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Kocaeli'nin Körfez, Antalya'nın Manavgat ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Çekilişte toplam 1 milyon 764 bin 842 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Kamuya, KDV olarak 703 bin 558 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 392 bin 187 lira 20 kuruş aktarıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 734'üncü haftanın kazandıran numaraları 4, 8, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 39, 41, 47, 55, 57, 59, 61, 64, 65, 68, 72, 73, 78, 80 olarak belirlendi. 

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