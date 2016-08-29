Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'de koalisyon güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 10 köyün daha terörist unsurlardan temizlendiği, harekatın başladığı 24 Ağustos’tan bu yana terörist unsurlardan temizlenen alanın 400 kilometrekare olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün koalisyon güçleri desteğindeki ÖSO tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda,10 köy daha kurtarılarak terörist unsurlardan temizlendi.

Doğu'da Tüzel (Sacur) Çayı'nın Fırat nehriyle birleştiği yer ile Batı'da Ez Zahiriyah-El Yakubiyah-Hasansağır meskun mahallerini içeren bölge, ÖSO tarafından kurtarıldı ve kontrol sağlandı.

Harekatın başlangıcı olan 24 Ağustos'tan bugüne kadar yaklaşık 400 kilometrekarelik alan bölgedeki terörist unsurlardan temizlendi.

Cerablus Bölgesinde Ez Zahiriyah-El Yakubiyah ve Hasansağır hattının batısında kalan ve DAEŞ kontrolünde bulunan bölgenin terörist unsurlardan temizlenmesine yönelik harekata devam ediliyor. Bu, ÖSO'ya bağlı kuvvetlerine, şu ana kadar ele geçirilmiş hattın batısına doğru ilerlediği anlamına geliyor.