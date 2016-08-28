Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Alınan bilgiye göre, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde gerçekleştirilen "Özel Birlik Operasyonu" kapsamındaki çalışmalarda, Ömerli -Nusaybin ilçeleri arasında Duygulu mevkisi kırsalında terör örgütüne ait bir mağara şeklinde sığınak, tespit edildi. Güvenlik güçlerince sığınakta yapılan aramada, 140 çuval içerisinde yaklaşık 7 ton amonyum nitrat ele geçirildi.



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