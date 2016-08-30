Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin yapılacağı AKM'yi de etkiledi. Törenler için kurulan platformun bir kısmı, şiddetli yağış nedeniyle park halinde bulunan araçların üzerine devrildi.

Platformun üzerindeki büyük boyutlu ekran ve ses sisteminde de hasar meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bu durum üzerine AKM'de düzenlenmesi planlanan 30 Ağustos töreni iptal edildi. Tören, Yeni Meclis ile Eski Meclis arasındaki güzergahta yapılacak.

Yıkılan platformu kaldırma çalışmalarından bir kare