Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 17, 19, 23, 29, 44 ve 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 60 bin 304 lira 80 kuruş kazandı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 177 kişi, 3 bin 834 lira 5'er kuruş, 4 bilen 10 bin 10 kişi, 51 lira 45'er kuruş, 3 bilen 185 bin 288 kişi, 7 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, toplam 5 milyon 689 bin 928 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Ağrı Patnos'tan yatırdığı belirtildi.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 687 bin 814 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 942 bin 517 lira 66 kuruş kamuya aktarılacak