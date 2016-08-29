AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç İşleri Bölümü Başkanı Michael Rupp, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin sığınmacıların uyum ve entegrasyonu konusunu çok geç fark ettiklerini belirterek, "Suriyelilerin entegrasyonu konusunda Türkiye'nin çok cesur adımlar attığını hepimiz kabul etmeliyiz." açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığının desteğiyle İltica ve Göç Araştırmaları Merkezince (İGAM) yürütülen Mültecilerin Uyumu Projesi (MUP) açılış töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

"Türkiye'de üç milyona yakın sığınmacı bulunuyor"

Projenin açılışında konuşan İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Başkanı, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği eski sözcüsü Metin Çorabatır, Türkiye'de üç milyona yakın sığınmacı bulunduğunu belirterek, kalıcı çözüm için entegrasyonun önemli olduğunun altını çizdi.

Çorabatır, entegrasyon konusunda farklı çalışmalar yapılmasına rağmen bugüne kadar bir bütün olarak incelenmediğini söyleyerek, "Bu sebeple söz konusu proje uyum ve entegrasyon konusunda fayda sağlamasının yanı sıra bizlere bilgi birikimi de olacaktır." diye konuştu.

"AB ülkeleri uyum konusunu fark etmekte çok geç kaldı"

Törene katılan AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç İşleri Bölümü Başkanı Michael Rupp, "Üç milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin mültecilerin uyumu konusunda çok cesur adımlar attığını kabul etmeliyiz. AB ülkeleri uyum konusunu fark etmekte çok geç kaldı." açıklamasında bulundu.

Rupp, Türkiye'nin omzuna büyük bir yük bindiğini belirterek, AB'nin Türkiye’nin çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

"Türkiye'deki çalışmalar kıymetli"

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini de, İGAM tarafından yürütülen projeye sığınmacıların da dahil edilmesinin, entegrasyon konusunda neyin önemli olduğunun farkına varılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Artini, mültecilerin uyumu konusunda Türkiye'de yapılan çalışmaların oldukça kıymetli olduğuna işaret ederek, "Dünyada en fazla mülteci bulunduran Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunun farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.