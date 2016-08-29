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TEM'deki bakım çalışması sona erdi

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu Doğu Kavşağı çıkışındaki yol yapım çalışması tamamlandı.
TEM'deki bakım çalışması sona erdi
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Karayolları ekiplerince otoyolun Bolu Doğu Kavşağı bölümünde aydınlatma direklerinin değiştirilme çalışması sona erdi.

Çalışma kapsamında 25 Ağustos'ta ulaşıma kapatılan otoyolun Ankara-İstanbul istikameti bağlantı yolu, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İstanbul-Ankara istikametin yeni çalışma başlıyor

Ekipler, yarın sabah saatlerinde İstanbul-Ankara istikametinin otoyol çıkışında çalışma başlatacak.

Çalışma kapsamında Ankara istikametinin Bolu Doğu Kavşağı çıkışı 2 gün süreyle ulaşıma kapatılacak. D-100 karayolunun otoyola giriş kolunda ise 1-3 Eylül tarihlerinde yapılacak çalışma nedeniyle D-100'den Bolu Doğu Kavşağı girişleri de 3 gün trafiğe kapalı kalacak.

Karayolları yetkilileri, sürücülerin, otoyolda bulunan trafik levha ve işaretlerine dikkat etmeleri, Bolu Doğu Kavşağı yerine Bolu Batı ya da Yeniçağa kavşaklarını kullanılmalarını istedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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