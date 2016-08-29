Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Karayolları yetkilileri, sürücülerin, otoyolda bulunan trafik levha ve işaretlerine dikkat etmeleri, Bolu Doğu Kavşağı yerine Bolu Batı ya da Yeniçağa kavşaklarını kullanılmalarını istedi.

Çalışma kapsamında Ankara istikametinin Bolu Doğu Kavşağı çıkışı 2 gün süreyle ulaşıma kapatılacak. D-100 karayolunun otoyola giriş kolunda ise 1-3 Eylül tarihlerinde yapılacak çalışma nedeniyle D-100'den Bolu Doğu Kavşağı girişleri de 3 gün trafiğe kapalı kalacak.



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