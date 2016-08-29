Karayolları ekiplerince otoyolun Bolu Doğu Kavşağı bölümünde aydınlatma direklerinin değiştirilme çalışması sona erdi.
Çalışma kapsamında 25 Ağustos'ta ulaşıma kapatılan otoyolun Ankara-İstanbul istikameti bağlantı yolu, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
İstanbul-Ankara istikametin yeni çalışma başlıyor
Ekipler, yarın sabah saatlerinde İstanbul-Ankara istikametinin otoyol çıkışında çalışma başlatacak.
Çalışma kapsamında Ankara istikametinin Bolu Doğu Kavşağı çıkışı 2 gün süreyle ulaşıma kapatılacak. D-100 karayolunun otoyola giriş kolunda ise 1-3 Eylül tarihlerinde yapılacak çalışma nedeniyle D-100'den Bolu Doğu Kavşağı girişleri de 3 gün trafiğe kapalı kalacak.
Karayolları yetkilileri, sürücülerin, otoyolda bulunan trafik levha ve işaretlerine dikkat etmeleri, Bolu Doğu Kavşağı yerine Bolu Batı ya da Yeniçağa kavşaklarını kullanılmalarını istedi.