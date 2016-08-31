31 Ağustos 2016 Çarşamba
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz''Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz'
  • Altın
    124,576    -0.25%
  • Euro
    3,3037    0.03%
  • Dolar
    2,9598    -0.07%
  • BIST
    75.968    -0.20%

TSK: IŞİD'e ait 25 hedef 105 kez vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cerablus harekâtı kapsamında IŞİD'e ait 25 hedef 105 kez vurdu.
TSK: IŞİD'e ait 25 hedef 105 kez vuruldu
»

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cerablus harekatıyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dün sabahtan itibaren 25 hedef 105 kez vuruldu. Zavgar ve Külliyah'ta 4 bina jetlerle imha edildi. Güzelmezra bölgesinde silahlı DAEŞ aracı imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Akşam saatlerinde,18.50 sularında yine Zavgar ve Külliyah bölgelerinde teröristlerce barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen 4 bina Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca yapılan hava taarruzuyla, içindeki teröristlerle birlikte imha edilmiştir. Buna ilave olarak, Koalisyon Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca, Güzelmezra bölgesine yapılan hava taarruzu sonucunda, DEAŞ'a ait bir silahlı araç imha edilmiştir." denildi.


 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dolar 2,96'nın altına geriledi31 Ağustos 2016 Çarşamba 10:40
  • Bayram gelmeden kredisi geldi31 Ağustos 2016 Çarşamba 10:00
  • Keçiören Metrosunda test sürüşleri başlıyor31 Ağustos 2016 Çarşamba 09:53
  • TSK, IŞİD ve PKK hedeflerini vurdu30 Ağustos 2016 Salı 22:36
  • Cerablus'ta tanka saldırı: 3 asker yaralı30 Ağustos 2016 Salı 20:02
  • Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' ilanı30 Ağustos 2016 Salı 16:15
  • Turunçgil üreticisinin gözü Rusya'da30 Ağustos 2016 Salı 13:00
  • Gaziantep'te ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi30 Ağustos 2016 Salı 12:02
  • Büyük Zafer'in 94. yılı30 Ağustos 2016 Salı 11:40
  • Liderlerden 30 Ağustos mesajları30 Ağustos 2016 Salı 11:30

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.