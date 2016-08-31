Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cerablus harekatıyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dün sabahtan itibaren 25 hedef 105 kez vuruldu. Zavgar ve Külliyah'ta 4 bina jetlerle imha edildi. Güzelmezra bölgesinde silahlı DAEŞ aracı imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Akşam saatlerinde,18.50 sularında yine Zavgar ve Külliyah bölgelerinde teröristlerce barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen 4 bina Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca yapılan hava taarruzuyla, içindeki teröristlerle birlikte imha edilmiştir. Buna ilave olarak, Koalisyon Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca, Güzelmezra bölgesine yapılan hava taarruzu sonucunda, DEAŞ'a ait bir silahlı araç imha edilmiştir." denildi.



