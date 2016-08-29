Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı kamu personeline yönelik çalışma kapsamında Türki̇ye Bi̇li̇msel ve Teknoloji̇k Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) 201 personelin görevine son verildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FETÖ ile bağlantılı kamu personeline yönelik çalışma kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili kuruluşu olan TÜBİTAK’ta 201 personelin görevine son verilmiştir. Bu kapsamda kurumdan daha önce de 167 kişinin işine son verilmişti. Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."