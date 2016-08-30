Adana Turunçgil Üreticileri Birliği (ADATÜB) Başkanı Rifat Karabucak, Rusya pazarında mandalina ve portakal için ihracatın serbest bırakılmasını beklediklerini bildirdi.

Karabucak, yazılı açıklamasında, turunçgil üreticilerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in konuyla ilgili yaptığı değerlendirme üzerine rahat bir nefes aldığını belirtti.

Limon ve greyfurtta sıkıntı olmayan Rusya pazarında, mandalina ve portakal için de ihracatın serbest bırakılmasını dört gözle beklediklerini vurgulayan Karabucak, "Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi, beyaz sayfanın açıldığı yaş sebze ve meyve ticaret hacmimizin geçen dönemlerden daha da fazla olacağını düşünmekteyiz" ifadesini kullandı.

Karabucak, üreticilere erken hasat konusunda da uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Erkenci mayer limonuna 28 Ağustos'ta kesim ve 2 Eylül'den itibaren ihraç izninin çıkmış olması belki erken bir karar gibi gözükse de bu yıl meyvelerin erken olgunlaşması göz önüne alındığında diğer erkenci mandalina ve portakalların da ihraç izninin geçen yıllardan daha erken olacağı gözükmektedir. En büyük endişemiz mayer limona ihracat izni çıktı diye enterdonat limonun da mayer limonla beraber kesilip ihraç edilmesidir."

Karabucak, üreticilerin ürünlerini erken satmaması gerektiğini ifade ederek, hasada en yakın zamanda yapılan satışların üreticilerin lehine olduğunu bildirdi.