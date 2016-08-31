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Üs bölgesine malzeme götüren TIR'a PKK bombası: 1 ölü

Hakkari'de PKK'lı teröristler, askeri üs bölgesine konteyner taşıyan TIR'ın geçişi sırasında önceden yola döşedikleri patlayıcıyı inflak ettirildi. Patlamada TIR sürücüsü öldü, yanındaki kişi ise yaralandı.
Üs bölgesine malzeme götüren TIR'a PKK bombası: 1 ölü
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Olay, saat 19.00 sıralarında Hakkari-Çukurca karayolunun 25'inci kilometresindeki Üzümcü Köyü yakınlarında meydana geldi.

Köy yakınlarındaki Meskan Tepe üs bölgesine konteyner taşıyan TIR'ın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler, önceden yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada kimliği henüz öğrenilemeyen TIR sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan kişi ise yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerine güvenlik güçleri ve ambulans sevk edildi. Yaralı, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR sürücüsünün cenazesi ise aynı hastanenin morguna kondu.
Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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