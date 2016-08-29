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Vekaletle kurban kesim ücreti belirlendi

TDV Genel Müdür Yardımcısı Çetin, bu yıl vekaletle kurban kesim ücretinin yurt içinde 690, yurt dışında ise 500 lira olarak belirlendiğini, 11 Eylül Pazar günü mesai bitimine kadar vekalet verilebileceğini bildirdi.
Vekaletle kurban kesim ücreti belirlendi
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Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle gerçekleştirilen "2016 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Programı Bölge Toplantısı" İzmir’de yapıldı.

Narlıdere Huzurevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin "kurbanlarımız kardeşlik için" temasıyla yurt içinde 235 noktada, yurt dışında ise 130 ülkenin 530 bölgesinde vekaletle kurban kesimi yapılacağını söyledi.

Çetin, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak gerçekleştireceğimiz kurban organizasyonuyla dünyanın en ücra köşesindeki kardeşlerimize ulaşacağız. Türkiye’nin yardım elini en uzak mesafelerde dahi hissettireceğiz." dedi.

Vakfın 1993'den bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle dini esaslara uygun şekilde vekaletle kurban kesimini gerçekleştirdiğini belirten Çetin, kesilen kurbanların yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu bölgelere dağıtıldığını dile getirdi.

"Yurt içinde 690, yurt dışında ise 500 lira"

Bu yıl vekaletle kurban kesim ücretinin yurt içinde 690, yurt dışında ise 500 lira olarak belirlendiğini aktaran Çetin, 11 Eylül Pazar günü mesai bitimine kadar vekalet verilebileceğini kaydetti.

Çetin, www.diyanetvakfi.org.tr internet adresinden, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye Finans, Kuveyt Türk ile PTT şubeleri ve bankaların internet bankacılığı sistemi üzerinden, il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubeleri aracılığıyla kurban vekaleti verilebileceğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Palakoğlu ise kurbanın bir ibadet olduğunu hatırlatarak vatandaşların kurbanlarını vekaletle DİB ve TDV’ye emanet ettiklerini söyledi.

Palakoğlu, şehirleşmeyle birlikte insanların kurbanlarını kendileri kesmek yerine vekaletle kesimi daha çok tercih eder hale geldiğini, halkın vakfa teveccühü ve güveniyle de vekaletle kesim sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Türkiye’nin coğrafya olarak zor bir bölgede bulunduğunu, terörün her geçen gün arttığını, insanlığa büyük zarar vermeyi sürdürdüğünü belirten Palakoğlu, “15 Temmuz'da menfur darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin inşallah. Her zamankinden daha fazla birlik ve kardeşliğe ihtiyacımız var." dedi.

İzmir İl Müftüsü Ramazan Muslu da İzmir ‘de vekaleten kurban kesim rakamının geçen yıl 4 bin 600’e ulaştığını, bu rakamı iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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