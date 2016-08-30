Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki kaza sabah saatlerinde yaşandı. Köprüdeki ince işleri yapan işçilerin şahit olduğu kaza iddiaya göre selfie yüzünden yaşandı.

Tırı köprünün orta yerinde durdurdu

Bir TIR sürücüsü Asya'dan Avrupa'ya geçişte köprünün orta yerinde, en sağ şeritte aracını durdurdu. TIR sürücüsü ve oğlu araçlarından inip fotoğraf çekmek için orta bariyere çıktı.

Arkadan gelen kamyon çarptı

Bu sırada arkadan gelen bir kamyon TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle fotoğraf çektiren TIR sürücüsü zemine düştü. Bariyerle aracının arasına sıkıştı. Ağır yaralı olarak hasteneye kaldırılan TIR sürücüsü hayatını kaybetti.

3 kişi yaralandı

Kazada sürücünün oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yoğunluk yaşandı

Bu arada Asya-Avrupa geçişi durdu. TIR'da taşınan defter ve kitaplar köprüye dağıldı. Polis ekipleri vinç yardımıyla kaza yapan araçları kaldırmaya çalışırken diğer yandan da trafiği kontrollü şekilde akışını sağladı.

Araçlar kaldırıldı

Kaza nedeniyle köprünün diğer istikametinde de trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık 2 saatlik bir çabanın sonunda araçlar olay yerinden kaldırıldı ve trafik normale döndü.