Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Boğazı'na inşa edilen 3. köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hatıra fotoğrafı çektirmek için araçlarından inen vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden olurken, renkli ışıklarla süslenen köprü direklerine lazerle Türk bayrağı yansıtıldı.

Vatandaşların araçlarından inerek manzarayı seyretmek ve hatıra fotoğrafı çektirmek istemesi üzerine polis ekipleri hem oluşan yoğun trafiği rahatlatmak hem de güvenlik amaçlı köprüde güvenlik önlemi aldı.

Polis, geçiş sırasında araçlarını durdurup fotoğraf çektirenleri trafiği aksatmamaları yönünde uyarıyor.