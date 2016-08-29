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Zaman Fransa ve Zaman Belçika kapandı

Avrupa'da yayın yapan Zaman Fransa ve Zaman Belçika gazetelerinin faaliyetlerine son verdikleri açıklandı.
Zaman Fransa ve Zaman Belçika kapandı
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Fransa'da yayın yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Zaman Fransa gazetesi ile Belçika'da yayın yapan Zaman Belçika gazetesi yayınlarına son verdi. 

Zaman France ve Zaman Fransa isimleriyle Fransızca ve Türkçe yayın yapan haftalık gazetenin yayın kurulu, Türkiye'deki darbe girişimi sonrası ortaya çıkan gergin ortam ve bunun Fransa'ya da yansıması sonrası böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını açıkladı. Yazılı açıklamada, 2008 yılından bu yana yayınlanan Zaman France'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fransa'da hedef alındığı ve Türk toplumunun saldırı ve tehditlerine maruz kaldığı ifade edildi. Açıklamada, Zaman France'ın darbe girişimini net bir şekilde kınadığı hatırlatılarak gazetenin darbeye kalkışan terör örgütüyle işbirliği yapmakla suçlandığı belirtildi.

"Zaman France'ın macerası sona eriyor" başlığıyla duyurulan kapanışın, Zaman'ın Fransızca ve Türkçe haftalık basılı yayını ve her iki dildeki internet sitesi için de geçerli olduğu duyuruldu.

Yayına 2008 yılında başlayan gazete, özellikle 17-25 Aralık'tan sonra Fransa'da yaşayan Türklerden büyük tepki çekmiş, binlerce Türk vatandaşı aboneliğini iptal etmişti. Aboneliğini iptal etmesine rağmen gazetenin adresine postalandığını belirten çok sayıda Türk vatandaşı, gazeteye çağrıda bulunarak uygulamaya son verilmesini istemişti.

Zaman Belçika da kapandı 

Örgüte yakınlığına bilinen Zaman Belçika da kapandı. 17-25 Aralık'tan sonra bir süre Zaman Benelux olarak yayın yapan gazete, darbe girişiminin ardından internet sitesinin faaliyetlerini sonlandırdı ve siteye girenleri Zaman Fransa'ya yönlendirmeye başladı. 

Belçika ve Hollanda'da Felemenkçe yayınlanan Zaman Vandaag gazetesinin de kapanmak üzere olduğu bildiriliyor. Gazetenin Belçika Müdürü Mete Öztürk, Belçika basınına yaptığı açıklamada, yayınlarına son verme ihtimallerinin bulunduğunu söyledi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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