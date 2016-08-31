Soda külü; kimya sanayi içinde yer almaktadır. Gerek üretim miktarı, gerekse kullanım alanı açısından asit ve amonyaktan sonra gelmektedir.

Soda külünün pek çok kullanım alanı mevcut olmakla beraber en fazla cam sanayinde hammadde olarak kullanılmaktadır. Diğer önemli kullanım alanları ise inorganik kimyasallar, sabun ve deterjan sanayidir. Cam endüstrisi dünya soda külü tüketiminde yüzde 50'lık bir payla en önemli kullanım alanı durumundadır. Bunu yüzde 21 gibi bir payla kimya sanayii takip etmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan firma, Türkiye' den soda külü ithal edecektir. Tedarikçilerle iletişime geçmek isteyen firmayla aşağıdaki linkten iletişime geçebilirsiniz.

http://www.turkishexporter.net/en-US/Leads/334174_soda-ash-dense-purchasing-rfq-from-united-arab-emirates

Bu talebi bırakan alıcının iletişim bilgileri ve ilgili talebe ait teknik detaylar tüzel firmalar ve şahıs firmalarına ücretsiz olarak verilecektir. Detaylı bilgi için 444 23 99'u arayınız.