Ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirlemede yer altı ve yer üstü doğal kaynaklarının zenginliği ve mevcut olan bu kaynakların ekonomiye en yüksek oranda katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi rol oynamaktadır.

Ülkemiz mermer çeşitliliği bakımından 290 çeşitle dünya ortalamasında ilk sırada yer almaktadır.

Türkiyedeki mermer çeşitleri dünya pazarında rekabet edebilecek zenginliğe ve kaliteye sahiptir. Uluslararası piyasada en tanınmış Türkiyede üretilen mermer çeşitleri Afyon beyazı, Bilecik pembe, Marmara beyazı, M. Kemalpaşa beyazı, Karacabey siyah, Elazığ vişne, Denizli traverten ve Trakya graniti örnekleri olarak verilebilir.

Türkiye'den Muğla mermeri ithal etmek isteyen Filistinli doğal taş ürünleri satıcısı firma, tedarikçilerle iletişime geçecektir. Firmayla aşağıdaki linkten iletişime geçebilirsiniz.

http://www.turkishexporter.net/en-US/Leads/334275_mugla-marble-15000-sqm-buying-inquiry-from-palestine

Bu talebi bırakan alıcının iletişim bilgileri ve ilgili talebe ait teknik detaylar tüzel firmalar ve şahıs firmalarına ücretsiz olarak verilecektir. Detaylı bilgi için 444 23 99'u arayınız.