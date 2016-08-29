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Güney Afrika deri talep ediyor

Güney Afrika’da döşemecilik yapan firma, uygulamalarında kullanmak üzere tabaklanmış deri ve emitasyon deri çeşitleri ithal etmek istiyor
Güney Afrika deri talep ediyor
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Deri sektörü, 1970’lerden beri Türk ekonomisinde giderek artan önemde bir rol oynamıştır. Özellikle son 15-20 yılda, sektör hızla gelişmesini sürdürmüş ve yurtiçi geniş ham deri kaynaklarının yanı sıra, önemli ölçüde ithal ham madde kaynaklarını da kullanarak yüksek tutarda deri ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Deri ayakkabı sektörünün en önemli ihraç pazarı Rusya’dır. Diğer önemli pazarlar İngiltere, Irak, Almanya ve Hollanda’dır. Ayakkabı sektörünün özellikle İspanya, Portekiz gibi Avrupalı üreticilerle rekabet edebilecek büyük bir arz potansiyeli vardır. 

ABD ve Almanya dünyadaki en büyük deri ayakkabı ithalatçısı ülkelerdir. Diğer önemli deri ayakkabı ithalatçısı ülkeler ise Fransa, İngiltere ve İtalya’dır. 

Güney Afrika’da döşemecilik yapan firma, uygulamalarında kullanmak üzere tabaklanmış deri ve emitasyon deri çeşitleri ithal etmek istemektedir. Firmayla aşağıdaki linkten iletişime geçebilirsiniz. 

http://www.turkishexporter.net/en-US/Leads/334545_leather-sheets-requested-to-import-to-south-africa 

Bu talebi bırakan alıcının iletişim bilgileri ve ilgili talebe ait teknik detaylar tüzel firmalar ve şahıs firmalarına ücretsiz olarak verilecektir. Detaylı bilgi için 444 23 99'u arayınız.

 

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