Devamlı gelişen ve teknolojik bakımdan kendini yenileyen sabun sektörü bugün el, vücut, çevre ve eşya temizliğindeki önemli konumunu sürdürmekte ve yüz binlerce tonu aşan üretimiyle temizlik maddeleri sektöründeki önemini korumaktadır.

Türkiye'de kişisel temizlik ürünleri bağlamında, el/yüz/banyo sabunu üretiminin yaklaşık olarak yüzde 40 kadarı ülke içinde tüketilmekte, yüzde 60’ı ise ihraç edilmektedir. Sektörün ülke ekonomisi içindeki yeri miktar ve değer olarak çok önemli olmamakla birlikte üretiminin yarıdan fazlasını ihraç eden ender sanayi kollarımızdan biridir.

Irak’ta sabun imalatı yapmakta olan firma, Türkiye’den sabun yarı mamul maddesi satın almak istemektedir. Firmayla aşağıdaki linkten iletişime geçebilirsiniz.

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