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İsrail'den çöp konteyneri talebi

Türkiye'den çöp konteyneri satın almak isteyen İsrailli firma, tedarikçilerle iletişime geçmek istiyor
İsrail'den çöp konteyneri talebi
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İsrail ve Türkiye arasındaki ticaret her geçen gün artmaktadır. İsrail pazarında Türkiye için potansiyel arz eden başlıca sanayi sektörleri şunlardır: ambalaj malzemeleri, beyaz eşya, cam ve seramik inşaat malzemeleri, demir çelik, doğal taşlar, elektrikli makineler ve kablolar, elektronik, elyaf ve iplik, ev tekstili, halı, hazır giyim, ısıtma soğutma ve havalandırma cihazları, inşaat malzemeleri, kağıt karton ürünleri, kimya sanayi, kumaş, mobilyalar, otomotiv ana ve yan sanayi, sofra ve mutfak eşyaları, temizlik maddeleridir.

Türkiye'den çöp konteyneri satın almak isteyen İsrailli firma, tedarikçilerle iletişime geçmek istemektedir. Firmayla aşağıdaki linkten iletişime geçebilirsiniz.

http://www.turkishexporter.net/en-US/Leads/334434_plastic-waste-container-price-inquiry-from-israel 

Bu talebi bırakan alıcının iletişim bilgileri ve ilgili talebe ait teknik detaylar tüzel firmalar ve şahıs firmalarına ücretsiz olarak verilecektir. Detaylı bilgi için 444 23 99'u arayınız.

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