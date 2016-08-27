27 Ağustos 2016 Cumartesi
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz''Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz'
  • Altın
    125,491    0.60%
  • Euro
    3,3074    -0.12%
  • Dolar
    2,9440    0.25%
  • BIST
    77.120    0.43%

Kuveyt'e yangınla mücadele ekipmanı

Kuveyt’te güvenlik ürünleri konusunda faaliyetleri olan İngiliz firma, özellikle yangınla mücadelede kullanılan her çeşit ürün konusunda düzenli çalışabilecekleri Türk firmalar arıyor
Kuveyt'e yangınla mücadele ekipmanı
»

Kuveyt, dünyanın 38. büyük ihracatçısı olup; dünya ihracatındaki payı yüzde 0,5’dir. Kuveyt’in ihraç gelirleri tamamıyla petrol kazançları tarafından belirlenmektedir. İhracatının yüzde 70’ini ham petrol, yüzde 3,7’sini doğalgaz oluşturmaktadır. Çin, Hindistan, BAE, Suudi Arabistan ve Irak önemli ihraç pazarlarıdır. Kuveyt’in ihracatında Türkiye 7. sırada, payı binde 2’dir.

Kuveyt dünya ithalatının, yüzde 0,2’ni gerçekleştirmekte olup; dünya ithalatında 31,4 milyar dolar ile 65.ci sırada yer almaktadır. İthalatını başlıca ABD, Çin, Almanya, BAE ve Japonya’dan gerçekleştirmektedir. Kuveyt’in ithalatında Türkiye 15. sırada, payı yüzde 1,8’ dir.

Kuveyt’te güvenlik ürünleri konusunda faaliyetleri olan İngiliz firma, özellikle yangınla mücadelede kullanılan her çeşit ürün konusunda düzenli çalışabilecekleri Türk firmalar aramaktadır. Firmayla aşağıdaki linkten iletişime geçebilirsiniz.

http://www.turkishexporter.net/en-US/Leads/334292_fire-protection-products-requested-for-kuwait-market 

Bu talebi bırakan alıcının iletişim bilgileri ve ilgili talebe ait teknik detaylar tüzel firmalar ve şahıs firmalarına ücretsiz olarak verilecektir. Detaylı bilgi için 444 23 99'u arayınız.

 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İran'dan kömür sobası aksesuarları talebi25 Ağustos 2016 Perşembe 11:00
  • İngiltere, Türkiye'de gömlek ürettirecek25 Ağustos 2016 Perşembe 10:12
  • Hindistan kuruyemiş talep ediyor24 Ağustos 2016 Çarşamba 14:00
  • Yunanistan'dan hırdavat talebi24 Ağustos 2016 Çarşamba 11:00
  • Yemen mısır ithal edecek24 Ağustos 2016 Çarşamba 10:13
  • Ürdün soğan ithal edecek23 Ağustos 2016 Salı 14:00
  • Bulgaristan radyatör ithal edecek23 Ağustos 2016 Salı 12:00
  • Avustralya Antep fıstığı talep ediyor23 Ağustos 2016 Salı 11:40
  • Umman'dan atıştırmalık ürünler talebi22 Ağustos 2016 Pazartesi 14:00
  • Kuveyt inşaat demiri satın alacak22 Ağustos 2016 Pazartesi 11:00

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.