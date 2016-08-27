Kuveyt, dünyanın 38. büyük ihracatçısı olup; dünya ihracatındaki payı yüzde 0,5’dir. Kuveyt’in ihraç gelirleri tamamıyla petrol kazançları tarafından belirlenmektedir. İhracatının yüzde 70’ini ham petrol, yüzde 3,7’sini doğalgaz oluşturmaktadır. Çin, Hindistan, BAE, Suudi Arabistan ve Irak önemli ihraç pazarlarıdır. Kuveyt’in ihracatında Türkiye 7. sırada, payı binde 2’dir.

Kuveyt dünya ithalatının, yüzde 0,2’ni gerçekleştirmekte olup; dünya ithalatında 31,4 milyar dolar ile 65.ci sırada yer almaktadır. İthalatını başlıca ABD, Çin, Almanya, BAE ve Japonya’dan gerçekleştirmektedir. Kuveyt’in ithalatında Türkiye 15. sırada, payı yüzde 1,8’ dir.

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