31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Suudi Arabistan beton santrali için fiyat istiyor

Riyad’da prefabrik malzeme üretimi yapmakta olan firma, Türkiye' den beton santrali anahtar teslim fiyat teklifi istemekte.
Suudi Arabistan beton santrali için fiyat istiyor
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Suudi Arabistan ekonomisi, gelir bakımından güçlü bir devlet varlığına sahip olmasına rağmen petrol ürünleri, petrokimya ürünleri, elektrik, su, haberleşme ve hava taşımacılığı hizmetleri dışında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler özel sektörce üretilmekte veya ithal edilmekte ve yurt içinde satılmaktadır. Oldukça gelişmiş bir perakende piyasası mevcuttur. Çok sayıda hipermarketler zinciri, dünyaca tanınmış markaların yerel mağazaları, dev alışveriş merkezleri ve çok sayıda küçük dükkandan oluşan bir perakende piyasası mevcuttur. Piyasa oldukça zengin, serbest ve vergisiz olduğundan, sermaye bolluğu ve ucuz yabancı emek sebebiyle tüketici fiyatları başka ülkelere göre düşük olup, oldukça az tüketilen malları bile piyasada bulmak mümkündür.

Riyad’da prefabrik malzeme üretimi yapmakta olan firma, Türkiye' den beton santrali anahtar teslim fiyat teklifi istemektedir. Firmayla aşağıdaki linkten iletişime geçebilirsiniz.

http://www.turkishexporter.net/en-US/Leads/334295_quotation-request-for-concrete-patching-plant-in-saudi-arabia 

Bu talebi bırakan alıcının iletişim bilgileri ve ilgili talebe ait teknik detaylar tüzel firmalar ve şahıs firmalarına ücretsiz olarak verilecektir. Detaylı bilgi için 444 23 99'u arayınız.

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