Tuzluluk oranı ile dünyadaki ender göllerden biri olan Tuz Gölü'nde hasadı yapılan on binlerce ton tuz, başta ABD ve İsrail olmak üzere 30'u aşkın ülkeye satılıyor.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Koyuncu Kaldırım Tuz İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Çetiner yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'nün doğal yapısından kaynaklanan tuzun, saflık oranının yüksek olduğunu söyledi.

Tuz Gölü’nü besleyen tek kaynağın kışın ve ilkbaharda düşen yağışlar olduğuna işaret eden Çetiner, bu suların havzanın en dip noktasındaki Tuz Gölü’nün altına sızdığını ve kaya tuzlalarını eriterek gölün yüzeyine çıkarttığını dile getirdi.

Çetiner, gölün yüzeyinde bulunan suların mayıs ve haziran aylarında buharlaşma yoluyla yok olduğunu belirterek, göl tabanında 9-10 santimetre aralığında tuz oluştuğunu aktardı.

Oluşan bu tuzları özel makinelerle göle zarar vermeden hasat ettiklerine dikkati çeken Çetiner, "Kamyonlarla taşıdığımız tuzu önce stokluyoruz. Sonrasında ham tuz olarak ya da fabrikada işleyerek ürünü iç ve dış pazarda satışını yapıyoruz." dedi.

Çetiner, Türkiye'de yıllık tuz üretiminin yaklaşık 3 ila 3,5 milyon ton civarında gerçekleştiğinin altını çizerek, "Tuz Gölü'nde ortalama 2 milyon ton civarında hasat yapılıyor. Tesislerimizde ise 800 bin ila 1 milyon ton arasında ham tuz hasadı yapıyoruz. Türkiye'nin tuz ihtiyacı yıllık 3 milyon ton olduğu bilinmektedir. Bunun üçte birini biz üretiyoruz. Tuz Gölü'ndeki diğer tesislerle birlikte ülkemizin tuz ihtiyacının yüzde 70'i buradan karşılanıyor." diye konuştu.

İhracatın büyük kısmı ABD ve İsrail'e

Gölden çıkarılan tuzun yurt dışı pazarında yüksek saflığı dikkate alınarak diğerlerine oranla daha çok tercih edildiğini vurgulayan Çetiner, şunları kaydetti:

"Ham maddeyi kendi fabrikamızda işleyerek ihraç ediyoruz. Fabrika kapasitesinin yüzde 90'ı yurt dışı pazarlarına yöneliktir. Tuz Gölü'nden 30'dan fazla ülkeye tuz gönderiyoruz. Yurt dışı pazarlarının başında ABD ve Avrupa ülkeleri geliyor. Dünyanın en büyük tuz üreticisi ülkelerin, ABD ve İsrail olduğu bilinmektedir. Buna rağmen ihracatımızın büyük kısmını bu iki ülkeye yapıyoruz. ABD'nin Utah eyaletinde çok önemli bir tuz kaynağı bulunuyor. Yine İsrail-Ürdün sınırındaki Ölü Deniz, dünyanın tuz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Her iki ülkeyle iş birliğimiz var. İhracatımız da ciddi anlamda sürüyor. Geçen yıl 200 bin tonun üzerinde ihracatımız gerçekleşti. Bu yıl da aynı rakamı yakalamayı hedefliyoruz."

Çetiner, gölde temmuz ayında başladıkları tuz hasadını ekim ayının ortasında tamamlanacağını sözlerine ekledi.