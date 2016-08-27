27 Ağustos 2016 Cumartesi
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Yeni Zelanda beton mikseri ithal edecek

Türkiye'den kamyon üstü beton mikseri ithal edecek olan Yeni Zelandalı firma, tedarikçilerle iletişime geçmek istiyor.
Yeni Zelanda beton mikseri ithal edecek
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İş makineleri sektör ürünleri, ülkelerin alt ve üst yapısının imarında kullanılarak ekonomik ve sosyal gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Dünyada az sayıda ülke ve firma sektöre hakimdir. ABD ve Japonya sektörün hakim ülkeleridir. 

Sektör ihracatının yüzde 50.2’ si ABD, Çin, Japonya ve Almanya tarafından gerçekleştirilmiş olup, Çin son 12 yılda sektör ihracatını yaklaşık 25 kat artırarak, ABD’den sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. 

Türkiye'de  iş ve inşaat makineleri sektöründe işyeri sayısında son yıllar itibarıyla azalış olmasına karşın, üretim değeri, katma değer ve istihdam değerlerinde artışlar yaşanmıştır.

Türkiye'den  kamyon üstü beton mikseri ithal edecek olan Yeni Zelandalı firma, tedarikçilerle iletişime geçmek istemektedir. Firmayla aşağıdaki linkten iletişime geçebilirsiniz.

http://www.turkishexporter.net/en-US/Leads/334287_truck-mounted-concrete-mixer-request-from-new-zealand 

Bu talebi bırakan alıcının iletişim bilgileri ve ilgili talebe ait teknik detaylar tüzel firmalar ve şahıs firmalarına ücretsiz olarak verilecektir. Detaylı bilgi için 444 23 99'u arayınız.

 

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