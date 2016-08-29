Dalyan sahilinde 24 Ağustos'ta başlayan ve beş gün boyunca rock müzik hayranı binlerce kişiyi bir araya getiren festivalin son gününde Hayko Cepkin, Serkan Ferat, Pentagram, Kurban, Metin Türkcan ve Black Tooth sahne aldı.

Festivale bu yıl yerli rock gruplarının yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Almanya ve Kıbrıs'tan gruplar da katıldı.

Festivalde 5 gün boyunca Selda Bağcan ve Boom Pam, Büyük Ev Ablukada, Moğollar, Bülent Ortaçgil, İskender Paydaş ve Kurtalan Ekspres, Flört, Duman, Teoman, Manga, Ceylan Ertem, Gece, The Ringo, Jets, Fethi Okutan, Athena, Feridun Düzağaç, Cem Adrian, Zakkum, Baba Zula, Adamlar, Deniz Tekin, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Model, Umut Kuzey, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Marsis, Piiz, Hayko Cepkin, Serkan Ferat, Pentagram, Kurban, Metin Türkcan ve Black Tooth müzikseverlerle buluştu.