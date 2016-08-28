ABD'de bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Chicago Türk Festivali sona erdi.

Chicago'nun ünlü Daley Meydanı'nda gerçekleşen festivalde, Türk el sanatları, kültürü, müziği, sanatı ve mutfağından örnekler sergilendi. Chicago ve çevresinde yaşayan Türklerin yanı sıra Amerikalıların da yoğun ilgi gösterdiği festival binlerce kişiyi ağırladı.

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, AA muhabirine, bu yıl 14. düzenlenen ve 4 gün süren festival süresince kültürü, sanatı ve mutfağıyla Türkiye'yi tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye gibi binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan bir ülkeyi 4 gün gibi kısa bir sürede yabancılara anlatmanın kolay olmadığını vurgulayan Acar, "Tanıtılan ülke Türkiye olunca, Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar çok sayıda kültürü barındırınca tabii ki dört gün yeterli olmuyor. Bizi daha iyi tanımak isteyenlere THY'nin her gün Chicago'dan kalkan seferlerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Festivalin mütevazı bir bütçe ve özveriyle çalışan gönüllülerin eseri olduğunu dile getiren Acar, Türkiye'nin tanıtımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Acar, Türkiye'nin daha iyi tanıtılabilmesi için 15. Chicago Türk Festivali çalışmalarına en kısa sürede başlanması gerektiğini ifade ederek, "Parası olan parasıyla, vakti olan vaktiyle, sanatı olan sanatıyla, fikri olan fikriyle, emeği olan emeğiyle katkıda bulunsun. Birlikte güzel şeyler ortaya koyabilmenin hazzını yaşayalım. Her şey ülkemiz için." değerlendirmelerinde bulundu.

Türk mutfağından örneklerin yer aldığı stantların yanı sıra festival kapsamında gerçekleşen açık hava defilesinde sergilenen İzmir Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı kıyafetler Amerikalılardan yoğun ilgi gördü.

Festival süresince mehter takımının yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Anadolu'dan Esintiler Halk Dans Topluluğu ve Lama Jamal Müzik Grubu da her gün sahne aldı.



Türk festivaline, çarık ustası Hüseyin Kopar, ahşap oyma sanatçısı Mustafa Toprakkale, ebru sanatçısı Sevim Sürücü, bakır işleme ustası Hasan Var, geleneksel keçe tasarımcısı ve ressam Mükerrem Turhan ile ressamlar Derin Baratka ve Tan Taşpolatoğlu da eserleri ve çalışma tekniklerini meraklılara anlatarak destek verdi.