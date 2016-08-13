Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Ticari Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (2016/35) ile Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği (2016/36) Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Gemlik Körfezi'nde belirlenen alanlarda gırgır avcılığı yapılamayacak, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 15 Nisan-15 Mayıs'ta ağ dalyanlar kurulamayacak. Üretim miktarı düşen orfoz ve lagos avlanmayacak, kalkan avcılığı için özel izin gerekecek. Voli ya da alamana olarak adlandırılan ağlar 15 Nisan – 15 Mayıs'ta kullanılamayacak.

Söz konusu tebliğlerle deniz ve iç sulardaki su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesi sağlanacak. Tebliğler kapsamında su ürünleri avcılığına tür, boy, yer ve zaman avlanma araçları bakımından düzenlemeler getirildi.

Düzenleme ile gırgır ve trol ağlarıyla avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı, Akdeniz’de 15 Eylül, diğer denizlerde 1 Eylül’de sona erecek ve söz konusu tarihlerde yeni av sezonu başlayacak.

Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Düzenleyen Tebliğ ile av baskısının azaltılması amacıyla Gemlik Körfezi'nde bazı alanlarda gırgır avcılığı yapılamayacak. Kalkan avcılığı yapacak balıkçı gemisi sahiplerinin özel izin alması gerekecek. Üreme göçü yapan anaç balıkların korunması amacıyla voli ya da alamana olarak adlandırılan ağlar 15 Nisan – 15 Mayıs'ta kullanılamayacak.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 15 Nisan-15 Mayıs'ta ağ dalyanlar kurulamayacak. Üretim miktarı oldukça düşen orfoz ve lagos, stoklarının iyileştirilmesi amacıyla avlanmayacak. Koruma bölgesi niteliğinde ve gırgır avcılığına kapalı olan İstanbul, adalar civarında voli ağları kullanılamayacak. Marmara Denizi'nde 15 Eylül-31 Ekim'de 1,5 ay süreyle belirlenen şartlar altında ve Bakanlığın kontrolünde ışıkla avcılık yapılabilecek. Ancak avcılığın durumu göz önünde bulundurularak Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda, sezon içi dahil, ışıkla avcılığa kısıtlama veya tamamen yasaklama getirilebilecek.

Tebliğler 1 Eylül 2016-31 Ağustos 2020 döneminde uygulanacak.