28 Ağustos 2016 Pazar
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'Cerablus'a asıl sahipleri yerleşmeye başladı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' Cerablus'un asıl sahipleri Cerablus'a yerleşmeye başladı. Artık herkes yerini bilecek.' ded.
'Cerablus'a asıl sahipleri yerleşmeye başladı'
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te birlik ve kardeşlik mitinginde, 'Cerablus boşaltıldı. Cerablus'un asıl sahipleri Cerablus'a yerleşmeye başladı. Artık herkes yerini bilecek. Özgür Suriye Ordusu'na her türlü desteği verdik, onlar da gerekli operasyonu yaptılar. ' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi"nde yaptığı konuşmasında "Devletin tüm kurumlarında olanlara sesleniyorum; eğer Pensilvanya'daki bu şarlatanın peşinden gidenleriniz varsa, artık buradan kopun. Kopmadıysanız, milletimize sesleniyorum; bu şarlatanın peşinden gidenleri bilenleriniz varsa bunları karakollarımıza, savcılıklarımıza bildirin gereğini yapalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle Silahlı Kuvvetlerimizin içerisindeki bu bir azıklık grup, askeri elbiseye bürünmüş bunlar da temizlenencek, daha var, bitmedi. Polisimizin içinde bunlar da temizlenecek. Ya kendileri bırakıp gidecekler ya da bunları biz bulup çıkartacağız. Aynen kanser hücresi gibi bunları kazıyacağız, çıkartacağız, sağlam bir vücuda sahip olacağız."

"Hiçbir terör örgütünün faaliyetine asla müsamahamız yoktur"

"Sınırlarımız içinde ve yakınında hiçbir terör örgütünün faaliyetine asla müsamahamız yoktur, olmayacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü örgüte yönelik operasyonlarımız kesintisiz devam edecektir. DAİŞ'in Suriye ve Irak'tan temizlenmesi için yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı vereceğiz. Cerablus'ta bunun için varız, Başika'da bunun için varız. Gerekirse diğer bölgelerde de aynı şekilde sorumluluk üstlenmekten kaçınmayacağız. PYD denilen bölücü örgütün Suriye kolu hususunda da aynı kararlılığa sahibiz. Bu terör örgütünün de kökünü kazıyana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu. 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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