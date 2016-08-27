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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'a telefonda, Türkiye'nin AB sürecinde Hollanda'nın kritik rol oynadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rutte, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Türkiye'de demokrasinin yanında yer aldıklarını belirtti.

Rutte, Hollanda'nın AB-Türkiye ilişkilerinin yeniden eski temposuna kavuşturulması gerektiğine inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede, Türkiye'nin AB sürecinde Hollanda'nın kritik rol oynadığına işaret etti.

Erdoğan, ayrıca FETÖ’nün darbe girişimi ve faaliyetleri hakkında Rutte'ye bilgi verdi.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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