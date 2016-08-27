Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Erdoğan, ayrıca FETÖ’nün darbe girişimi ve faaliyetleri hakkında Rutte'ye bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede, Türkiye'nin AB sürecinde Hollanda'nın kritik rol oynadığına işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rutte, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Türkiye'de demokrasinin yanında yer aldıklarını belirtti.



kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.

ve Teknik Destek: Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz. Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim

BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.