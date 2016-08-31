Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı, İsrail anlaşmasını imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsrail anlaşmasına onay verdi.
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