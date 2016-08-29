Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimini ve son terör saldırılarını kınayan Hindistan Başbakanı Modi, Türkiye'yle tam bir dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Darbe girişimini, hemen akabinde bir mesajla kınadıklarını hatırlatan Modi, demokrasiye sahip çıkılmış olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında tüm Türk halkını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise duyarlılığından ve desteğinden dolayı Modi'ye teşekkür etti. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğu hususunda hiçbir şüphe bulunmadığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu terör örgütünün görünen yüzüne aldanılmaması hususunda dost ülkeleri de uyardıklarını anlattı.

Hindistan Başbakanı Modi de bu örgütle ilgili olarak Türkiye'nin uyarılarını dikkate aldıklarını ve gereken adımları atacaklarını belirtti.

İkili ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Modi'nin, G-20 zirvesi vesilesiyle Çin'de yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldıkları öğrenildi.