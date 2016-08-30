30 Ağustos 2016 Salı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!
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Erdoğan Kulüpler Birliği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Vakfı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Erdoğan Kulüpler Birliği heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Vakfı heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü. 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezince paylaşılan görüntülere göre, Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik etti.

"Nice zaferlerle dolu geleceğe Rabb'im bizleri kavuştursun." diyen Erdoğan, sıkıntılı bir dönemden geçildiğini ancak bu dönemin de atlatılacağını söyledi.

Erdoğan, "Özellikle bu süreçte tabii birçok terör örgütüyle mücadele veriyoruz. Bu terör örgütleriyle geniş alanda sürdürdüğümüz mücadeleyi de başarıyla sonuçlandıracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kabule, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

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