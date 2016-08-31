Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı için bilgi verdi ve "Operasyonun öncelikli amacı sınır güvenliğimizin sağlanması ve buradaki terör unsurlarının bütünüyle temizlenmesidir. Zaman zaman özellikle Amerikalı yetkililerden, Türkiye ile PYD ve YPG terör örgütünü adeta aynı kefeye koyan onları eşitleyen açıklamalar duyuyoruz. Bunlar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu, Suriye Kürtlerine karşı yapılan bir harekat gibi, Kürtlerin kazanımlarını engellemeye yönelik bir operasyon gibi yansıtma girişimlerini şiddetle kınıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Türkiye'nin Suriye Kürtleri ile bir sorunu yoktur. Türkiye'nin Türkiye'deki Kürtlerle, Irak'taki Kürtlerle, İran'daki Kürtlerle, dolayısıyla bölgedeki ve dünyadaki hiç bir Kürt vatandaşımızla ya da bölge insanı ile bir sorunu yoktur. Bizim bir PKK sorunumuz vardır, bizim bir terör örgütleri sorunumuz vardır. PYD ile anlaşma falan söz konusu değil. PYD, PKK'nın Suriye uzantısı olarak bir terör örgütüdür. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu yapıyla, bu örgütle, bunun o koluyla bu koluyla herhangi bir ilişkisi, anlaşması, vesairesi söz konusu değildir."

Çin'de yapılacak G20 Zirvesi

Çin'de yapılacak G20 Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ikili görüşmeler hakkında açıklamalarda bulunan Kalın, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın yoğun ikili görüşme trafiği olacak. Bugün itibarıyla kesinleşmiş olanları sizinle paylaşmak istiyorum. Programlar devam ediyor, muhtemelen bu sayı bir hayli artacak. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ile, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile, Japonya Başbakanı ve AB başkanları ile görüşmeleri olacak, BM Genel Sekreterini kabul edecek. Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Şansölyesi ve İtalyan Başbakanıyla da dörtlü toplantı planlanıyor."

Erdoğan-Obama görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, G20'de yapılacak Erdoğan-Obama görüşmesi hakkında da, "Uzun bir gündemimiz var. FETÖ'nün iadesi meselesi de elbette gündeme gelecek." dedi.

Adil Öksüz'ün yakalanması ilişkin çalışmalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Adil Öksüz'ün yakalanması ilişkin çalışmalara ilişkin, "Bu kişinin darbenin kilit isimlerinden biri olduğu konusunda en ufak bir tereddüt yok. Şu ana kadar çıkan bilgiler, belgeler, görüntüler, bağlantılar ve verilen ifadeler de zaten bunu teyit ediyor. Şu anda çok kapsamlı bir arama çalışması devam ediyor. Ben eninde sonunda adaletin önüne çıkartılacağından eminim." dedi.

"Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir"

Kalın, "Aynı anda üç terör örgütüne karşı mücadele eden bir ülkenin bu samimi gayretlerini başka yerlere çekmeye çalışmak tabii ki ne dostluk ilişkileri ile ne de anlamlı ve doğru bir güvenlik konseptiyle bağdaşabilir. Türkiye'nin güvenliği, bölgenin güvenliğidir. Bölgenin güvenliği aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğidir, başka bölgelerin güvenliğidir. Türkiye'yi zaafa uğratarak kendilerine siyasi çıkar elde etmeye çalışanlar aslında bu konseptlerini, bu bakış açılarını artık ciddi bir şekilde gözden geçirmek durumundadırlar." diye konuştu.