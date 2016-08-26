Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün telefonla yaptığı görüşmede Suriye'nin Halep şehrine insani yardım ulaştırılması çabalarının hızlandırılmasında ve eylül ayında Çin'de ikili görüşme yapma konularında mutabık kaldıkları bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadele konuları ele alındı.

İki liderin Türk-Rus ilişkilerini normalleştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları belirtilen görüşmede, Halep'e insani yardım ulaştırılmasını sağlamaya yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabakat sağlandı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Rusya'nın Halep'e yardım malzemesi ulaştırılmasını sağlamak amacıyla 48 saatlik bir insani ateşkesi kabul ettiğini, fakat sahadaki diğer taraflardan bu konuda güvence beklendiğini söylemişti.

Kaynaklar, Erdoğan'ın Fırat Kalkanı harekatı hakkında da Putin'e bilgi verdiğini belirterek, bölgenin güvenliği açısından IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle ortak mücadelenin büyük önem taşıdığına işaret edildiğini kaydettiler.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD'i sınırdan temizlemek ve YPG'nin ilerleyişini önlemek için sınır çizgisine birkaç yüz metre ötedeki Cerablus kentine yönelik Çarşamba sabahı bir askeri operasyon başlatırken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Cerablus ve bazı köyleri ele geçirmişti.

Rusya operasyonun başlamasının ardından sert bir tepki vermeyerek, "derin endişe duyduğunu" belirtmekle yetinmişti.

Bu arada Erdoğan ve Putin'in Çin'de Eylül ayındaki G-20 zirvesi sırasında ikili bir görüşme yapma konusunda da mutabık kaldıkları bildirildi.