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'FETÖ ve DAİŞ gibi örgütlere karşı uyanık olmak zorundayız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüce dinimizin değerlerini istismar eden FETÖ ve DAİŞ gibi örgütlere karşı uyanık olmak zorundayız." dedi.
'FETÖ ve DAİŞ gibi örgütlere karşı uyanık olmak zorundayız'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları ve gazilere verdiği yemekte konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yüce dinimizin değerlerini istismar eden FETÖ ve DAİŞ gibi örgütlere karşı uyanık olmak zorundayız. Allah bize düşünmemiz, mukayese etmemiz, kendi kararımızı kendimiz vermemiz için akıl vermiş." dedi.

"Bu örgütün önündeki kişi, kendileri söylüyor, 'Bize FETÖ şah damarımızdan daha yakın.' diyor. Bu ifade şirktir, yani Rabbimize ortak koşmaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü Rabbimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şah damarından bize daha yakın olduğunu kendisi bildiriyor. 'Ben size şah damarınızdan daha yakınım.' diyor. Bu alçaklar işte burada şirkin içine girmek suretiyle nerede olduklarını çok açık net ortaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet olarak binlerce yıllık bir devlet geleneğine, maddi ve manevi boyutlarıyla muhteşem bir medeniyet birikimine, coğrafyamızda bin yıllık hakimiyete sahibiz. Bütün bunlar ortada dururken, aklını ve inancını Amerika'da yaşayan bir şarlatanın emrine verenlerin, ruhunu 1 dolara satanların tarihimizle, kültürümüzle, bizimle bir ilişkisi olamaz. Artık mesele kanma, kandırma meselesi olmaktan çıkmıştır. 17-15 Aralık'ta ilk emareleri görülen, 15 Temmuz'da artık gizli saklı hiçbir tarafı kalmayan gerçeklere rağmen bu ihanet çetesinin içinde faaliyet göstermeyi sürdüren herkes taammüden vatan hainidir, millet düşmanıdır. Bunu tekrar ilan ediyorum.

"Daima askerlerimizin yanındayım"

"FETÖ denen ihanet çetesinin mensupları, o şerefli üniformayı zaten hak etmemiştir" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"15 Temmuz, milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerine değil, FETÖ denen ihanet çetesinin mensuplarına karşı ülkesine, istiklaline, istikbaline sahip çıkışının sembolüdür. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hiçbir mensubunun başı öne eğik olmasın. Tam tersine askerlerimizden başları dik şekilde, hem içimizdeki hainlerle hem dışımızdaki düşmanlarla mücadeleyi çok daha kararlı olarak sürdürmelerini bekliyorum. Askerimizin içinde varsa, bunu hemen gerekli olan yere bildirmelerini istiyorum ki bu temizleme harekatını çok daha çabuk yapalım, çok daha çabuk bitirelim. Zira, Silahlı Kuvvetlerimiz bunlara asla layık değil. Bu mücadelenizde Cumhurbaşkanı olarak, başkomutan olarak, bu aziz milletin bir evladı olarak daima askerlerimizin yanındayım, yanlarında olmaya da devam edeceğim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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