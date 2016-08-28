Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletim idam istiyor değil mi? Bunun kararını verecek merci neresidir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çünkü oradakiler sizin vekilleriniz ve yasama organı. Sizin bu talebinizi ben kendilerine ilettim, bugün yine buradan iletiyorum. Bunu müzakere etmeliler ve ondan sonra kararı vermeli, karar önüme geldiğinde de ben düşüncemi söylüyorum, ben bu kararı onaylarım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi"ne katılarak vatandaşlara hitap etti.

"Antep, Gaziantep, şehitler diyarı, kahramanlar diyarı, yiğitler diyarı Gaziantep, kardeşliğin şehri Gaziantep." sözleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, tüm vatandaşları selamladı.

Gaziantep'e taziye ziyareti için geldiğini belirten Erdoğan, "20 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep terörün en alçak yüzüne maruz kaldı. Terör 14 yaşında bir çocuğu intihar bombacısı olarak kullanıp Akdere Mahalle'mizdeki bir kına gecesinde adeta kan akıttı, canlar aldı." ifadesini kullandı.

Saldırıda 34'ü çocuk 54 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 44'ü çocuk 94 vatandaşın da yaralandığını anımsatan Erdoğan, "Saldırı öylesine vahşiydi ki hala kimliği tespit edilemeyen mevtalarımız var." dedi.

"Akıttıkları kanda mutlaka boğulacaklar"

Erdoğan, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi. Erdoğan, "Saldırıda vefat edenlerin yakınlarıyla birlikte tüm Türkiye'nin, tüm Gaziantep'in başı sağolsun. Bir çocuğu kullanarak, çocukları, bebekleri, masum insanları katledecek kadar gözü dönen bu hainler akıttıkları kanda mutlaka boğulacaklardır." diye konuştu.

Miting alanındaki vatandaşların "idam isteriz" şeklindeki sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kardeşlerim bu konuda düşüncemi sizlere hep söyledim. Gaziantep'te de bugün söylüyorum, milletim idam istiyor değil mi? Bunun kararını verecek merci neresidir? Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Çünkü oradakiler sizin vekilleriniz ve yasama organı. Sizin bu talebinizi ben kendilerine ilettim, bugün yine buradan iletiyorum. Bunu müzakere etmeliler ve ondan sonra kararı vermeli, karar önüme geldiğinde de ben düşüncemi söylüyorum, ben bu kararı onaylarım. Neden? Bir taraftan darbe girişiminde 241 evladımız şehit olacak, burada 54, öbür tarafta 16, devamlı bu tür eylemlerde bunca insanımız öldürülecek, öldürenler elini kolunu sallaya sallaya gezecek veyahut da cezaevlerinde beslenecekler. Kardeşlerim, bugün dünyanın büyük bir çoğunluğunda hala idam cezası vardır. Kara Avrupası hariç."

"İşte Gaziantep burada, peki siz neredesiniz?"

Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütlerinin ve terör yöntemlerinin hiçbirine teslim olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Akdere Mahallesi'ndeki nişan töreninde o kına töreninde kan dökenler eğer bu şekilde Gazianteplilere baş eğdirebileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar. İşte Gaziantep burada, peki siz neredesiniz? Akdere ve Beybahçe mahalleleriyle burada, Vatan ve Güzelvadi mahalleleriyle burada, Barak, Şirinevler, Türkmenler mahalleleriyle burada, Düztepe ve Cengiz Topel mahalleleriyle burada, Perilikaya Mahallesi'yle burada, şehirdeki Suriyelilerle, misafirlerimizle, burada. Bombalı saldırının gerçekleştiği yerin çevresindeki bu mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın etnik kökenine meşrebine, siyasi görüşüne bakarak bu saldırıyla onları tahrik edebileceklerini sananlar bir kez daha hüsrana uğradılar."

"Hiçbir terör örgütünün faaliyetine asla müsamahamız yoktur"

"Sınırlarımız içinde ve yakınında hiçbir terör örgütünün faaliyetine asla müsamahamız yoktur, olmayacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü örgüte yönelik operasyonlarımız kesintisiz devam edecektir. DAİŞ'in Suriye ve Irak'tan temizlenmesi için yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı vereceğiz. Cerablus'ta bunun için varız, Başika'da bunun için varız. Gerekirse diğer bölgelerde de aynı şekilde sorumluluk üstlenmekten kaçınmayacağız. PYD denilen bölücü örgütün Suriye kolu hususunda da aynı kararlılığa sahibiz. Bu terör örgütünün de kökünü kazıyana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.