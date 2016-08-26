Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu millet neye layıksa bunların hepsi olacak. Zira muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak öyle lafla olmuyor icraatla oluyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu köprü, hem tekerlekli araç geçişini hem raylı sistemi birlikte sağlıyor olması bakımından kendi alanında dünyada öncü bir köprü, böyle bir özelliğe sahip. Şu anda iftiharla gördüğümüz, seyrettiğimiz bu köprü inşallah dünyada birçok şeye, yayınlara, inanıyorum ki öncü olacak. Bununla iftihar edeceğiz. Bunu göreceksiniz, dünya filmleri buralarda çekilecek, göreceksiniz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz bunlarla anılacağız. Bu yola bunlarla devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Yeni hazırlıklarımız var. Ne yapıyoruz? İnşallah Kanal İstanbul'un da hazırlıklarını bitiriyoruz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu da yetmeyecek. Şimdi Çanakkale'ye de bir gerdanlık lazım. Çanakkale Köprüsü'nün de hazırlıklarını yapıyoruz. İnşallah bütün bunlarla birlikte dünyada Türkiye farklı bir konuma erişecek. Niye hazmedemiyorlar bizi? Niye kıskanıyorlar bizi? İşte bunlardan dolayı."

"Türkiye hedeflerine adım adım ilerliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye tamamlanan, inşası süren, başlanacak olan projelerle hedeflerine adım adım ilerliyor. Ekonomide tüm göstergeler, onca badireye rağmen olumlu yönde seyrediyor, sıkıntılı bir yıl olsa da olumlu yönde seyrediyor." dedi.

"Devlet içinde devlet hevesine kapılanlar pılısını pırtısını toparlayıp gidiyor"

"Devlet içinde devlet asla. Böyle hevese kapılanlar, pılısını pırtısını toparlayıp gidiyorlar" diyen Erdoğan, "Ne dedik? İnlerine gireceğiz. Girdik mi? Girdik." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz defalarca tekrarlanan oyunun bozulduğu tarihtir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak için, milletimizin arasına her dönem farklı fitne tohumları ekilmek istenmiştir. Kimi zaman bu Alevi-Sünni fitnesi olmuştur. Kimi zaman Türk-Kürt fitnesi, kimi zaman ilerici-gerici fitnesi, kimi zaman sağcı-solcu fitnesi olmuştur. Kavramlar değişmiştir ama amaç hep aynı olmuştur. Geçmişte bu sebepten çok acılar yaşadık. Kardeşi kardeşe düşman ettiler, bizi birbirimize vurdurdular, ardından ellerini ovuşturdular. Biz her defasında akan gözyaşımızla, kanımızla, daralan yüreğimizle baş başa kaldık. 15 Temmuz uzun zamandır, defalarca tekrarlanan bu oyunun bozulduğu tarih olmuştur." şeklinde konuştu.

"Pazar günü Gaziantep'e gidiyorum"

Erdoğan, "Pazar günü Gaziantep'e gidiyorum, başsağlığına gidiyorum, oradaki şehitlerimizi anmaya gidiyorum, çünkü şunu unutmayın; Eğer lider taşın arkasına gizlenirse millet, ordu dağın arkasına gizlenir. Bu bir kelam-ı kibardır, onun için üzerine üzerine yürüyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugünden geriye doğru baktığımızda, millet olarak 2 bin 200 yıllık bir devlet ve ordu geleneğine, bin 400 yıllık bir medeniyet müktesebatına, bin yıllık bir coğrafi devamlılığa sahibiz. Bu kadim tarihin en önemli vasfı, birlik ve beraberlikle hareket ettiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunun, ulaşamayacağımız hiçbir hedefin olmayışıdır. Daha 100 yıl önce Çanakkale Zaferi'ni, ardından İstiklal Harbi'ni millet olarak birliğimiz, beraberliğimiz sayesinde kazandık. 15 Temmuz'da yine milletimizin tek vücut olarak darbecilerin karşısına dikilmesi sayesinde neticeye ulaştık. İnşallah bundan sonra da ihtilafa, tefrikaya düşmeden, aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz."

"31 Ağustos gecesine kadar geçişler ücretsiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 31 Ağustos gecesine kadar köprüden (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) geçiş ücretsiz olacak." dedi.