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Çukurca'ya hava harekatı

Türk Hava Kuvvetlerince, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait 6 hedefin imha edildiği bildirildi.
Çukurca'ya hava harekatı
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 Türk Hava Kuvvetlerince, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait 6 hedefin imha edildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının 10.05-11.39 ile 14.05-14.16 saatlerinde Çukurca kırsalına hava harekatı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, tespit edilen 6 bölücü terör örgütü hedefinin imha edildiği belirtilerek, görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının emniyetli şekilde üslerine dönüş yaptığı kaydedildi.

Öte yandan, bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çukurca bölgesindeki Uzundere ve Çağlayan mevkilerinde devam eden çatışmalarda bir terörist etkisiz hale getirildi, bir doçka silahı ele geçirildi.

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