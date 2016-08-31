'TSK gücünden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi'

Öte yandan, bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çukurca bölgesindeki Uzundere ve Çağlayan mevkilerinde devam eden çatışmalarda bir terörist etkisiz hale getirildi, bir doçka silahı ele geçirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının 10.05-11.39 ile 14.05-14.16 saatlerinde Çukurca kırsalına hava harekatı düzenlediği bildirildi.



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