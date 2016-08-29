Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Menfur girişimden sadece günler sonra, hudutlarımızın ve komşu ülke insanlarıyla birlikte milletimizin güvenlik ve huzuru için hayati önemi haiz 'Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra eden, aynı anda gemilerimizle mavi vatanı savunan ve uçaklarımız ile gök kubbeye Cumhuriyetimizin imzasını atan Türk Silahlı Kuvvetleri, gücünden hiçbir şey kaybetmediğini, içinden hainler temizlendikçe daha da güçlü olacağını göstermektedir. Bilindiği üzere bu menfur hadiseye alanda ve yargıda tereddütsüz bir şekilde verilen cevap, hain birtakım emeller besleyenler için bir ibret vesilesi olarak tarihteki yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

Akar, "Milli birliğimize ve bölünmez bütünlüğümüze kasteden tüm terör örgütlerine karşı, Türk Silahlı Kuvvetleri, vatan topraklarında tek bir terörist kalmayıncaya kadar jandarma, polis ve korucularımızla omuz omuza masum hiçbir insanımızın kılına dahi zarar vermeden mücadeleye devam edecektir." dedi.