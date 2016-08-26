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'Emin olana kadar operasyonlar sürecek'

Başbakan Yıldırım, 'Türkiye’ye yönelik hiçbir tehdidin kalmadığından emin olana kadar bu operasyonlar sürecek' açıklamasında bulundu.
'Emin olana kadar operasyonlar sürecek'
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Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ofisi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ortak basın toplantısı yaptı.

Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde Cizre polis merkezine alçak PKK terör örgütünün kalleş saldırısı sonucu hayatını kaybeden 11 şehidimiz, polis kardeşimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var, çok sayıda, tedavi altında, onlara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım saldırıyla ilgili, "Sabah 07.00 sıralarında Cizre polis merkezine bir intihar saldırısı, patlayıcı yüklü bir kamyonla bir intihar saldırısı oldu. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Bu hiç şüphesiz, alçak PKK bölücü terör örgütünün hain saldırılarından bir tanesi." dedi.

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütü ne yaparsa yapsın, canımızı yakabilir, şehitlerimiz olabilir. Acımız büyük ancak şehitlerimizi bağrımıza basacağız, kalleş terör örgütünü sevindirmeyeceğiz. Hiçbir terör örgütü, Türkiye Cumhuriyetini esir alamaz. Bildiklerini arkalarına koymasınlar. Milletimiz şunu anlasın ve bilsin ki bu terör örgütlerinin tümüne topyekün savaş açtık. Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Ya istiklal ya ölüm' ve 79 milyonun kardeşliğine, birliğine, beraberliğine kast eden bu alçaklara her türlü hak ettikleri cevabı vereceğiz. Milletimizin geleceği için, ülkemizin refahı için 2023 hedeflerimiz için, yılmadan bir yandan çalışacağız, eserler ortaya koyacağız, yeni projeler hayata geçireceğiz, bir yandan da bu ülkenin başına bela olan bu terör örgütünü de çökerteceğiz."

"Terör unsurlarını bölgeden çıkarıncaya kadar devam edeceğiz"

Yıldırım, "Baştan beri biz Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye'nin de toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bu terör örgütlerinin amacı, hem Türkiye'de hem Suriye'de bölücülük yapmak, sözde akılları sıra buralarda devlet kurmak... Böyle bir hayalin peşindeler. Asla bunu başaramayacaklar. Biz, sınırlarımızın güvenliğini, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yüzde 100 sağlayıncaya kadar, oradaki operasyonlarımıza devam edeceğiz. DAEŞ ve diğer terör unsurlarını bölgeden çıkarıncaya kadar, bu operasyonlara devam edeceğiz." dedi.

Vize muafiyeti ve geri kabul anlaşması

Türkiye ile AB arasında vize muafiyeti anlaşması hakkında Başbakan Yıldırım, "Bu anlaşmaların bir şekilde yapılamaması halinde, mülteci sorunu artık Türkiye'nin sınırları içerisinde değil bütün Avrupa'yı da ilgilendirecek büyük bir bölgesel soruna dönüşme riskini içermektedir." şeklinde konuştu.

"Acilen çözüm üretme ihtiyacı var"

"Bulgaristan'la aramızdaki mülteci sorununu çözmemiz, sorunun tamamen çözümü anlamına gelmiyor." diyen Başbakan Yıldırım, "Avrupa bu tehditten bu şekilde kurtarma şansı yok. Çünkü bölgede, Suriye'de, Irak'ta işler gittikçe daha zora giriyor. Biz yeni dalgaların oluşmaması için güney sınırımızda bazı tedbirler aldık. Buradaki DAEŞ ve diğer terör unsurlarını bölgeden temizliyoruz ki oradaki sivil insanlar evlerinden, barklarından tekrar göç etmek zorunda kalmasın. Ancak sorunun bütün Avrupa Birliği düzeyinde kapsamlı olarak ele alınma ve acilen çözüm üretme ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"Bu dergi herhalde bir başka gezegende yaşıyor"

Başbakan Yıldırım: Der Spigel'de Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin çıkan analizle ilgili,  "Bu dergi herhalde bir başka gezegende yaşıyor, dünyadan haberi yok veya haberi var yalan hem de kuyruklu yalan haberler yapmayı kendine iş edinmiş. Hiçbir şey bilmiyorsa ABD Başkan Yardımcısının açıklamasını dinlesin, Avrupa Birliği makamlarının açıklamalarını dinlesin ve dünyadaki bütün ülkelerin açıklamalarını dinlesin ona göre haber yapsınlar. Türkiye bir yandan 'IŞİD ile mücadele etmekte zayıf kalıyor' diye yalan iddialarda bulunacaksınız bir yandan da DAEŞ'in üzerine amansızca gidip masum insanların hayatını kurtarınca da Kürtler öldürülüyor diyeceksiniz. Yemezler. Bunlar tamamen yalandır, aslı astarı yoktur. Özgür Suriye Ordusu orada DAEŞ unsurlarını temizlemekle meşguldür ve diğer terör gruplarını geldikleri yere göndermekle meşguldür. Bizim askerimiz, bizim unsurlarımız da onlara lojistik desek vermektedir. Askerimizin görevi sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve ülkemizin topraklarında yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini teminat altına almaktır. Türkiye'nin yaptığı budur. Bunun dışındaki bütün haberler, yorumlar zırvadır." dedi.

İlk tepki Twitter'dan 

Başbakan Binali Yıldırım, toplantı öncesi Twitter'dan  "Türkiye’ye yönelik hiçbir tehdidin kalmadığından emin olana kadar bu operasyonlar sürecek" dedi.

Yıldırım, Twitter'da yaptığı açıklamalada "TSK’mızın yürüttüğü operasyonla, sınırlarımızın, başta DAEŞ olmak üzere tüm terör örgütlerinden temizlenmesi amaçlanmaktadır. Suriye’nin kuzeyinden, Türkiye’ye yönelik hiçbir tehdidin kalmadığından emin olana kadar bu operasyonlar sürecek. Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde bir oldu bittiye asla izin verilmeyecek" dedi. 

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