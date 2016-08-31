Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın istifasıyla yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu'nun atandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde kabul etti.

Başbakan Yıldırım, kabulün ardından kabinede yapılan değişikliğe ilişkin açıklamaya yaptı.

Yıldırım, "İçişleri Bakanımız Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın istifasıyla boşalan bakanlığa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu atanmıştır. Kamuoyuna bu bilgileri sunuyorum." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı görevini bırakan Efkan Ala'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başbakan Yıldırım, yeni görevlerine atanan bakanlara da başarı dileğinde bulundu.