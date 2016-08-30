Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'de düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında 3 Eylül'de ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan ve Putin'in Çin'de yapacağı görüşmenin içeriğine dair bilgi verildi.

Açıklamaya göre, zirve çerçevesinde 3 Eylül'de yapılacak görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme süreci, iki üke arasındaki üst düzeyli işbirliği mekanizmalarının yeniden canlandırılması ile ekonomi, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere karşılıklı işbirliğinin görüşülmesi bekleniyor.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Suriye ve uluslararası terörizm tehdidiyle mücadele gibi konuların da değerlendirileceği belirtildi.

Öte yandan konuyla ilgili Rus basınına açıklama yapan Kremlin Danışmanı Yuriy Uşakov, Türkiye ve Rusya arasında normalleşme sürecinin devam ettiğine vurgu yaparak, "Kısa bir süre önce charter uçuşlara yönelik yasağı kaldırdık. Yani kasım ayındaki uçak olayından sonra normal işbirliğine geri dönme süreci yoğun tempoda devam ediyor." dedi.