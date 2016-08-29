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Yıldırım'ın 30 Ağustos mesajı yayınladı

Başbakan Yıldırım 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yönelik yayınladığı mesajda, 'Türkiye Cumhuriyeti’ni darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak' ifadelerini kullandı.
Yıldırım'ın 30 Ağustos mesajı yayınladı
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Başbakan  Binali  Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başbakan Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır." açıklamasını yaptı.

Yıldırım, mesajında, 30 Ağustos 1922'nin, istiklal mücadelesinin zaferle tamamlandığı tarih olduğunu belirterek, işgalci güçler karşısında verilen destansı mücadele nihayetinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin vücut bulduğunu ifade etti.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, milletin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğini, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya gösterdiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizi parçalamak isteyenler milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır. Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor; istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Herkes emin olsun ki, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmek isteyen güçler, devletimizi bütün azamet ve kudretiyle daima karşılarında bulacaktır."

"Türkiye Cumhuriyeti’ni darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır." ifadesini kullanan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu duygu ve düşüncelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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