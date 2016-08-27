27 Ağustos 2016 Cumartesi
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'15 Temmuz Üniversitesi' için kanun teklifi

CHP Bursa Milletvekili İrgil, 'Bursa 15 Temmuz Üniversitesi' kurulması için kanun teklifi verdi
'15 Temmuz Üniversitesi' için kanun teklifi
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CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesi yerine 'Bursa 15 Temmuz Üniversitesi' kurulması için kanun teklifi verdi. İrgil'in teklifinde kapatılan Orhangazi Üniversitesi’ndeki akademisyenler ve memurların da güvenlik soruşturmasından geçirilerek aynı haklarla görevlerinin devamına ilişkin düzenleme de yer aldı. 

Kapatılan üniversitelerin birer milli servet olduğunu ve hazır yerleşkeleriyle yine eğitim kurumu olarak devam etmeleri gerektiği çağrısında bulunan İrgil, “Geçtiğimiz hafta Meclis’ten İzmir Üniversitesi ile Gediz Üniversitesi’nin yerine iki yeni üniversitenin kuruluş kanunu geçti. Pekala aynı yöntemle Orhangazi yerine yeni bir üniversite kurulabilir” dedi.

 

'Şehrin ekonomik dinamizmi azalmasın'

İrgil’in verdiği kanun teklifinde kurulacak olan yeni üniversite Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve Tasarım fakülteleri ile Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinden oluşuyor. İrgil kanun teklifinde şu görüşlere yer veriyor:

“Bursa ilindeki toplam üç üniversiteden birinin faaliyetinin sona erdirilmesi ile Türkiye’nin dördüncü büyük kenti olan Bursa ilindeki üniversite sayısı ikiye düşmüştür, bu da kentteki sosyal ve ekonomik dinamizmin azalmasına neden olacaktır. Eğitim için gerekli her türlü imkanın bulunduğu kurumun taşınmaz ve taşınır tüm mal varlıklarıyla yine eğitim için kullanılması, kamu kaynaklarının israfını önleyecek ve yerinde kullanılması anlamına gelecektir. Bu üniversitede, 667 Sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi ile kapatılarak taşınır ve taşınmaz tüm malvarlığı Hazine’ye devredilen Bursa Orhangazi Üniversitesinin kapatılma tarihine kadar öğrenim gören öğrencilerinin aynı haklarla devamı, mezun olan öğrencilerinin diplomalarının 'Bursa 15 Temmuz Üniversitesi' ibaresiyle düzenlenmesi; Bursa Orhangazi Üniversitesi’nin kapatılma tarihine kadar görev yapan ve güvenlik soruşturmaları yapılarak suç unsuru bulunmayan öğretim üyelerinin aynı haklarla görevlerinin devamı; Bursa Orhangazi Üniversitesi’nin kapatılma tarihine kadar görev yapan ve güvenlik soruşturmaları yapılarak suç unsuru bulunmayan memurların aynı haklarla görevlerinin devamı Yüksek Öğretim Kurulu'nca belirlenir.”

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