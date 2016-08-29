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'Bir an evvel Fırat'ın doğusuna geçmeliler'

Çavuşoğlu, YPG'nin bir an evvel Fırat Nehri'nin doğusuna geçmesi gerektiğini, aksi takdirde hedef olacağını söyledi
'Bir an evvel Fırat'ın doğusuna geçmeliler'
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cerablus’taki Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin "YPG'nin, hem ABD'nin söz verdiği gibi hem de kendilerinin açıkladığı gibi öncelikle, bir an evvel Fırat Nehri'nin doğusuna geçmesi gerekiyor. Geçmediği takdirde hedef olacaktır." dedi.

YPG'nin ele geçirdiği yerlerdeki insanları göçe zorladığını belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Operasyonun yapıldığı Menbiç bölgesinde Araplar ağırlıklı olarak yaşıyor. Türkiye'nin desteklediği operasyonun içindeki güçler de esasen bu bölgeden insanlar. Bu bölgelere burayı terk etmek zorunda kalan insanlar yerleştirilmeli. Ama YPG gittiği yerlerde kendisi gibi düşünmeyen Kürtler dahil herkesi göçe zorluyor ve etnik temizlik yapıyor."

'Almanya'nın atacağı adımlara bağlı'

Alman parlamenterlerin İncirlik üssündeki Alman askerleri ziyaret edememesine yol açan anlaşmazlık hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Almanların İncirlik'e yapmak istediği ziyaret, bundan sonra atacağı adımlara bağlı, gereken adımlar atılırsa bu ziyarete izin veririz, aksi takdirde kusura bakmasınlar"

Kaynak: Haber Kaynağı
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