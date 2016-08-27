27 Ağustos 2016 Cumartesi
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'FETÖ, bütün paraları lobilere harcıyor'

İçişleri Bakanı Ala, darbe girişiminde başarılı olamayan FETÖ'nün bütün paralarını yurt dışında lobilere harcadığını söyledi
'FETÖ, bütün paraları lobilere harcıyor'
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İçişleri Bakanı Efkan Ala, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 

"FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda şu ana kadar bu örgüt üyelerinin ağırlıklı olarak TSK, emniyet teşkilatı ve yargıya sızdığı ortaya çıkarken, siyaset kurumunda da FETÖ'cü olup olmadığı merak ediliyor. Bu soruşturmalar, siyasi kurumlara yönelik de genişletilecek mi" sorusu üzerine Ala, "Tabi ki bunlar derinleştikçe siyasi ayakları da ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin yayımladığı genelgeyle, bu terör örgütü mensuplarının partide asla yer almaması ve tüm hassasiyetle konunun üzerine gidilmesi gerektiğini bütün teşkilatlara duyurduğunu anımsatan Ala, şöyle devam etti:

'Yurt dışında lobilere harcıyorlar'

"Zaten biliyorsunuz, bazıları milletvekiliydi, bir önceki dönem. Onların kimi Amerika'ya kaçtı, kimisi tutuklandı. Bunlar partileri ele geçirmeye çalıştılar, partilerin yönetimlerine yönelik kaset operasyonları yaptılar. Bunların yapmadığı alçaklık kalmadı. Yani milletin iradesine, siyasetine, evlatlarına, kaynaklarına verdikleri zararın haddi hesabı yok. İnsan ilişkilerimize, güven ilişkimize, dindar insanlara, dinimize, vatanımıza, milletimize yapmadıkları hıyanet kalmadı. Şimdi de en fazla dışarıda tezviratta bulunuyorlar. Çünkü paraları buralardan götürmüşler, 'himmet' adı altında paraları almışlar, gasbetmişler, oralarda şimdi bütün paraları yurt dışında lobilere harcıyorlar. Siyasi ayakları soruşturmalar derinleştikçe daha da çıkacaktır."

'Öksüz için özel ekip görevlendirildi'

Bakan Ala, FETÖ'nün sivil ayağının nasıl yapılandığına yönelik şu bilgileri paylaştı:

"Böyle acımasız, devlet gücünü kendi çıkarları için kullanan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu soruşturmalar sonucunda ortaya çıkanlar var. İkincisi kendi bankalarına para yatırtanlar, legal görünüm altında illegal faaliyetlerde bulunanlar var. Çok sayıda bunlar. Kendi özel haberleşme sistemini kullananlar ve oradan illegal faaliyetlerini yayanlar ve nasıl yapacaklarını söyleyenler var." 

Ankara Akıncı Üssü yakınlarında 16 Temmuz'da jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılan ve örgütün "Hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Adil Öksüz'ün yakalanması çalışmalarının ne aşamada olduğuna yönelik soru üzerine de Bakan Ala, "Hem jandarmada hem emniyette ekipler oluşturduk. Bu ekipler takip ediyorlar henüz yakalanmadı." yanıtını verdi.

Ala, "Yurt dışında mı" sorusuna karşılık, "Yok, bizde henüz ona dair bir bilgi yok. Arıyoruz. Çünkü iletişim araçlarını kullanmıyor artık. Sadece işi bu olan özel ekipler görevlendirdik, inşallah netice alınır." ifadesini kullandı.

Sınır güvenliği 'sivil'leştirilecek

Bakan Ala, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele edilmesi kapsamında özel sınır güvenliği birliklerinin kurulması yönündeki çalışmalarla ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"Bizim daha önce hazırladığımız Entegre Sınır Yönetimi Kanunu var. Bu sivil bir iradeyi, sivil bir sınır genel müdürlüğünü öngörüyor. Ülke sınırlarının özel bir birim tarafından koordine edilmesi, güvenliğinin de bu sivil otorite ve burada istihdam edilecek buraya bağlı özel güvenlik birimlerince sağlanmasını öngörüyor. Bu Avrupa Birliği ile ilgili bir husus aynı zamanda. Tabii çok önemli bir yatırımı gerektiriyor, önemli bir düzenleme. Türkiye'nin bütün sınırlarının sivil bir organizasyon tarafından ele alınması, devir alınması ve bunların gereğinin yapılması, alt yapısının yapılması uzun dönem alacak iş. Önemli bir husustur ama biraz zaman alacaktır. Yasa tasarısı hazır ama hükümet değerlendiriyor. Meclis'e ne zaman gönderileceği hükümetin takdirinde."

Suriye ve Irak sınırının güvenliğinin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Ala, karşı tarafta terörün olduğunu belirterek, sınır kapılarının dışında kesinlikle geçişin olmayacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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