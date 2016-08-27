CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, Artvin'de konvoyuna yapılan silahlı saldırıyı ve o anlarda yaşananları anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun saldırıyla ilgili açıklaması:

"Konvoyla Şavşat’tan yola çıktık. Dar bir vadidien giderken araçlar durdu. Araçlardan güvenlik görevlileri çıktı, sonra birdenbire silahlar patladı. Bir vadinin ortasındaydık, bize PKK ile çatışma olduğu söylendi. Arkada bulunan ambulans öne geçti. Sorulduğunda bir askerin yaralı olduğunu söylediler. Sonra ikinci bir çatışma oldu. Koruma ilerde bir roketatar ile saldırı olabileceğini ve oraya ateş ettiğini söyledi. Orada olmamızın riskli olduğu söylendi. Jandarma'ya ait zırhlı bir araç geldi. Zırhlı araç içinde Karayolları binasına gittik. Bu arada Efkan Ala her türlü önlemi aldıklarını söyledi. Daha sonra HDP de dahil tüm partilerin genel başkanları aradı. Selahattin yurt dışında bulunduğunu belirtip geçmiş olsun dileğini iletti.

Biz saldırganları görmedik ama silah seslerini duyduk. Bize bu yolun riskli olduğu söylenmedi. Bir süre sonra Efkan Ala aradı. Helikopter verileceğini söyledi. Helikopterle Ardanuç’a gidip miting yaptık. Sonra Artvin programımız vardı. Ancak saat geç olduğu için bunu iptal ettik. Trabzon’a gitmek istedik ancak hava koşulları nedeniyle Erzurum’a gidebileceğimiz söylendi.

15 Temmuz sonrası suikast yapılabileceği konusunda uyarılmıştım. Daha sonra koruma sayısı arttırıldı. Ülkemizin daha huzurlu olmasını istiyoruz."

PKK bu saldırıyı neden yaptı sorusu üzerine Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

"PKK, 'anamuhalefet partisinin bir suikaste kurban gitmesi Türkiye'yi daha fazla karıştıracaktır' diye düşünmüş olabilir. Biz sadece İçişleri Bakanlığı'ndan bilgi aldık. MİT ve Hakan Fidan'la görüşmemiz olmadı. PKK, Türkiye'nin çıkarlarını savunan bir örgüt değil."