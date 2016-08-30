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"Kılıçdaroğlu ve Feyzioğlu mutlaka katılmalı"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, bu şekilciliğe ve ideolojik mahalle baskısına rağmen adli yıl açılışına katılmalıdır" dedi.
"Kılıçdaroğlu ve Feyzioğlu mutlaka katılmalı"
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Adalet Bakanı Bozdağ, Beştepe'de yapılacağı duyurulan adli yıl açılışına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "1 Eylül 2016'da başlayacak yeni adli yıl; hakim, savcı, avukat, yardımcı adli personel ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Yeni adli yılda görev yapacak hakim, savcı ve avukatlar ile diğer adli personele görevlerinde başarılar diliyorum. Bu seneki adli yıl açılışı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde adli yıl açılışının yapılmasının yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını zedeleyeceği gerekçesiyle adli yıl açılışına katılmama kararı aldı" ifadelerini kullandı.


Bakan Bozdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü: 

"Yargı bağımsızlığı/tarafsızlığını toplantı yerinde, şekilde veya ideolojilerine uygunlukta arayanlar, işin özünü ve önemini anlamayanlardır. Adli yıl açılışı kamuya veya özel sektöre ait salonlarda yapılırsa, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı zedelenmez; ama adli yıl açılışı sahibi devlet ve millet olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Millet Kongre ve Kültür Merkezinde yapılırsa yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı zedelenir, demek; yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını ideolojiye ve şekilciliğe kurban etmektir. Yargı bağımsızlığı/tarafsızlığı; toplantı mekanları, şekilcilik ve ideolojilerle değil hukuka uygun verilecek adil kararlarla tesis edilir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını, şekilde, ideolojimize uygunlukta, adli yıl açılışı yapılacak yerde aramak, ilkelliğe teslim olmaktır; işin özünü ve önemini kavramamaktır; ideolojiye ve mahalle baskısına teslim olmaktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, bu şekilciliğe ve ideolojik mahalle baskısına rağmen adli yıl açılışına katılmalıdır"

Kaynak: Haber Kaynağı
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