Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Daha önce Türk medyasında, Putin'in, dostluk maçını birlikte izlemek için kendisini Antalya'ya davet eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifini kabul ettiği şeklinde haberler yer almıştı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ve Türk milli takımlarının Antalya'da oynayacağı dostluk maçına gitmeyi planlamadığını söyledi.



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