Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 31 Ağustos'ta Antalya'da oynayacağı dostluk maçına katılmayacağını açıkladı.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ve Türk milli takımlarının Antalya'da oynayacağı dostluk maçına gitmeyi planlamadığını söyledi.
Peskov, Rus ve Türk milli takımlarının 31 Ağustos'ta Antalya'da oynayacağı dostluk maçına Putin'in gidip gitmeyeceği sorusuna, "Hayır, (takımımızı) uzaktan destekleyeceğiz" yanıtını verdi.
Daha önce Türk medyasında, Putin'in, dostluk maçını birlikte izlemek için kendisini Antalya'ya davet eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifini kabul ettiği şeklinde haberler yer almıştı.